Семь стран-должников лишены права голоса в Генассамблее ООН

Долгов по взносам нет лишь у 146 стран из всех 193 членов ООН. Фото: pixabay

Долгов по взносам нет лишь у 146 стран из всех 193 членов ООН. Фото: pixabay

Руководство Организации Объединенных Наций решило лишить права голоса в Генеральной ассамблее представителей семи государств. Причиной этому послужили накопившиеся долги стран по взносам.

Как сообщает Associated Press, права голоса лишились Венесуэла, Ливан, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Йемен и Тонго. Эти страны не вносили деньги в бюджет в течение последних двух лет.

Среди должников также оказались Коморские острова, Сомали, Сант-Томе и Принсипе, однако они продолжают полноправно участвовать в работе ООН до осени по решению руководства организации.

По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, долгов по взносам нет лишь у 146 стран из всех 193 членов ООН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США не выдали визы российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН.