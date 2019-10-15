США не выдали визы российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН

США не выдали визы российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН
Флаг США. Фото: pixabay

Соединенные Штаты все еще не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.

По словам замглавы российского представительства при организации Геннадия Кузьмина, за эту неделю Штаты не выдали ни одной визы российским дипломатам. В частности, без визы остался переводчик, который должен был переводить выступления российских делегатов на английский язык.

В прошлом месяце США также не выдали визы российской делегации для участия в Генассамблее ООН, после чего Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов. А зампостпреда России предложил перенести мероприятие из Нью-Йорка в Вену или Женеву. Отмечается, что это произошло в знак протеста.

Ранее GazetaSPb сообщала, что российские депутаты перестанут летать в США из-за ФБР.

виза генассамблея оон российские дипломаты США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
США не выдали визы российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН
В Гатчинском районе сгорел частный дом площадью 60 «квадратов»
На Украине начал падать рейтинг Владимира Зеленского
Правоохранители назвали причину частичного обрушения пятиэтажки в Приморье
В Ленобласти врачи впервые сделали переливание крови ребенку в утробе матери
Две иномарки не поделили дорогу в Сертолово
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
За десять лет в мире заболеваемость раком выросла на 33%