США не выдали визы российским дипломатам для участия в Генассамблее ООН

Соединенные Штаты все еще не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.

По словам замглавы российского представительства при организации Геннадия Кузьмина, за эту неделю Штаты не выдали ни одной визы российским дипломатам. В частности, без визы остался переводчик, который должен был переводить выступления российских делегатов на английский язык.

В прошлом месяце США также не выдали визы российской делегации для участия в Генассамблее ООН, после чего Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов. А зампостпреда России предложил перенести мероприятие из Нью-Йорка в Вену или Женеву. Отмечается, что это произошло в знак протеста.

Ранее GazetaSPb сообщала, что российские депутаты перестанут летать в США из-за ФБР.