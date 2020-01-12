Водителям с судимостью могут запретить работать в такси

В России Минтранс намерен внести поправки в Трудовой кодекс и в несколько других законов. Эти поправки должны ужесточить требования к таксистам.

Как сообщает «Российская газета», работать в такси могут запретить гражданам с имеющимися судимостями. Изменения в закон намерены внести на рассмотрение в этом июле. Если закон примут, то работодателей принудят требовать у водителей при приеме на работу справку об отсутствии судимости.

Инициатива подразумевает обеспечение максимальной безопасности пассажиров при пользовании услугами такси. При этом некоторые эксперты уверены, что пассажиров такси вряд ли оттолкнут судимости водителей, если они были осуждены, к примеру, за нарушение авторских прав или незаконную банковскую деятельность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве таксист «Яндекса» избил подростка.