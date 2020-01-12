Полиция заинтересовалась вандалами, испортившими барельеф русалки на доме Николаевых

Полиция заинтересовалась вандалами, испортившими барельеф русалки на доме Николаевых
Обезображенный женский барельеф на доме Николаевых. Фото: vk.com/mytndvor

Петербургские правоохранители отреагировали на сообщения горожан об испорченной скульптуре на фасаде дома Николаевых в центре Северной столицы.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке полиции по Петербургу и Ленобласти, местные правоохранители начали проводить проверку, направленную на установление всех обстоятельств нанесения ущерба объекту культурного наследия на улице Садовой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные вандалы раскрасили барельеф русалки на доме Николаевых. Теперь ее лицо «украшают» имитированные кровавые слезы из глаз, нарисованные хулиганами темной краской.

барельеф вандализм Дом Николаевых новости спб петербург русалка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стажирующийся в NASA школьник открыл новую планету
Полиция заинтересовалась вандалами, испортившими барельеф русалки на доме ...
«Водоканал» восстановил водоснабжение после прорыва трубы на ...
Комедия «Холоп» обогнала «Т-34» по кассовым сборам в России
Водителям с судимостью могут запретить работать в такси
Семь стран-должников лишены права голоса в Генассамблее ООН
Терапевт назвал способы профилактики «зимних» заболеваний
Следственный комитет назвал причину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево