Полиция заинтересовалась вандалами, испортившими барельеф русалки на доме Николаевых

Петербургские правоохранители отреагировали на сообщения горожан об испорченной скульптуре на фасаде дома Николаевых в центре Северной столицы.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке полиции по Петербургу и Ленобласти, местные правоохранители начали проводить проверку, направленную на установление всех обстоятельств нанесения ущерба объекту культурного наследия на улице Садовой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные вандалы раскрасили барельеф русалки на доме Николаевых. Теперь ее лицо «украшают» имитированные кровавые слезы из глаз, нарисованные хулиганами темной краской.