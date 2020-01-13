Эксперт объяснила, почему петербуржцы часто разводятся

Всему виной экономический кризис, считает она.

Об этом стало известно 12 января. Своим экспертным мнением коуч-тренер Юли Печерская поделилась с изданием 78.ru. Она заявила, что петербуржцы чаще всего разводятся из-за экономического кризиса. Так, Печерская убеждена, что россияне все еще мечтают о крепкой семье и о совместном быте, но у них нет денег на свадьбу и квартиру. Безденежье, уверяет эксперт, становится причиной для ссор и расставания.

Печерская заявила, что петербурженки ждут, что их мужья будут хорошо зарабатывать, но при нынешней обстановке это делать все сложнее.

Напоминаем, что за 2019 год петербуржцы стали меньше жениться и больше разводиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург поставил рекорд по разводам и антирекорд по свадьбам. Каждый месяц (кроме февраля) в городе разводилось более 2 тыс. пар.