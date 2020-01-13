Мокрый снег и гололедица ожидают жителей Ленобласти

В Петербурге будет облачно. Фото: pixabay

В Петербурге будет облачно. Фото: pixabay

Жителей Ленинградской области ожидает облачная с прояснениями погода.

13 января пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а скорость ветра достигнет 6-11 м/с. Тмпература воздуха будет изменяться от -1 до +4 градусов.

Водителям будет необходимо быть аккуратнее на дорогах из-за гололедицы.

Температура воздуха в течение суток — от -1 до +4 градусов, на дорогах местами гололедица.

15 января на территории Ленобласти порывы ветра достигнут местами 15-18 м/с.