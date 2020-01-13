Мокрый снег и гололедица ожидают жителей Ленобласти

Жителей Ленинградской области ожидает облачная с прояснениями погода.
13 января пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а скорость ветра достигнет 6-11 м/с. Тмпература воздуха будет изменяться от -1 до +4 градусов.
Водителям будет необходимо быть аккуратнее на дорогах из-за гололедицы.
Температура воздуха в течение суток — от -1 до +4 градусов, на дорогах местами гололедица.
15 января на территории Ленобласти порывы ветра достигнут местами 15-18 м/с.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий.