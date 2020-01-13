Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

В наступившем году цена увеличится почти на 20%. Переплатить придется далеко не всем клиентам.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем сообщают РИА Новости. В 2020 году сразу несколько сотовых операторов собираются повышать цены на обслуживание архивных тарифов. С понедельника стоимость изменится для клиентов «Мегафона», затем для «Вымпелкома» и только потом для клиентов «Билайна». В среднем стоимость изменится на 18%. Операторы заверили, что разослали соответствующие обращения в конце прошлого года. Уточняется, что переплачивать будет лишь малая часть клиентов.

Изменение цен связывают с увеличением расходов на выполнение требований законодательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Вермонте хотят запретить телефоны для всех младше 21 года. Законопроект представил сенатор штата Джон Роджерс. За нарушение он предлагает наказывать лишением свободы до 1 года или штрафом в размере 1 тыс. долларов.