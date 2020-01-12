В Вермонте хотят запретить телефоны для всех младше 21 года

В Вермонте детям и подросткам могут запретить пользоваться смартфонами. Фото: unsplash.com

В Вермонте детям и подросткам могут запретить пользоваться смартфонами. Фото: unsplash.com

В штате Вермонт на Северо-Востоке США могут ограничить пользование мобильными телефонами. Доступ к девайсам хотят запретить для людей, не достигших 21 года.

Законопроект представил сенатор штата Джон Роджерс. За нарушение он предлагает наказывать лишением свободы до 1 года или штрафом в размере 1 тыс. долларов, пишет AmericaRu.com.

Роджерс считает, что люди младше 21 не достаточно зрелые для того, чтобы пользоваться мобильными телефонами. Сенатор ссылается на то, что смартфоны нередко становятся причинами автомобильных аварий со смертельным исходом.

Автор законопроекта также указывает на то, что мобильные телефоны используются для запугивания людей и для вербовки террористов. Помимо этого, ими пользуются подростки, которые готовятся к массовой стрельбе в общественном месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по пользованию мобильным телефоном.