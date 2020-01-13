Петербуржца судят за разжигание ненависти в интернете

Петербуржца судят за разжигание ненависти в интернете
Пользователя соцсетей судят за запрещенные материалы в интернете. Фото: pixabay.com

Жителя Петербурга уличили в возбуждении ненависти или вражды в интернете. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным правоохранителей, 43-летний мужчина размещал на своем аккаунте в соцсетях запрещенные материалы. Информация демонстрировалась в виде фотографий, видео и аудио и была доступна для общего просмотра.

Материалы обнаружены во время интернет-мониторинга. Проверку провели сотрудники группы по противодействию экстремизму Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«Выявив данный аккаунт, сотрудники транспортной полиции направили материалы на экспертизу. Согласно ее заключению, публикации формируют у посетителей интернет- страницы негативное отношение к людям по национальному признаку», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Возбуждено дело об административном правонарушение по статье «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Петербуржцу грозит до 15 суток ареста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользователя «ВКонтакте» оштрафовали на 1 тыс. рублей за размещение на своей странице аудиозаписи, которую признали экстремистской.

интернет новости спб разжигание ненависти соцсети транспортная полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За поджог детских колясок на Моховой задержали бездомного
Резать и продавать: самые высокие зарплаты в Петербурге
На Дыбенко избили женщину на глазах у прохожих
Готовятся изменения в налоговой системе
Пострадавшего в массовом ДТП на Киевском шоссе госпитализировали
Петербуржца судят за разжигание ненависти в интернете
В Петербурге мужчина избил курьера и отобрал у него заказ
Петарда взорвалась рядом с детской коляской в Невском районе