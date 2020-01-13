Петербуржца судят за разжигание ненависти в интернете

Пользователя соцсетей судят за запрещенные материалы в интернете. Фото: pixabay.com

Пользователя соцсетей судят за запрещенные материалы в интернете. Фото: pixabay.com

Жителя Петербурга уличили в возбуждении ненависти или вражды в интернете. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным правоохранителей, 43-летний мужчина размещал на своем аккаунте в соцсетях запрещенные материалы. Информация демонстрировалась в виде фотографий, видео и аудио и была доступна для общего просмотра.

Материалы обнаружены во время интернет-мониторинга. Проверку провели сотрудники группы по противодействию экстремизму Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«Выявив данный аккаунт, сотрудники транспортной полиции направили материалы на экспертизу. Согласно ее заключению, публикации формируют у посетителей интернет- страницы негативное отношение к людям по национальному признаку», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Возбуждено дело об административном правонарушение по статье «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Петербуржцу грозит до 15 суток ареста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользователя «ВКонтакте» оштрафовали на 1 тыс. рублей за размещение на своей странице аудиозаписи, которую признали экстремистской.