В Петербурге оштрафуют пользователя «ВКонтакте» за экстремистскую аудиозапись

Московский районный суд Петербурга привлек к ответственности местного жителя за размещение на своей странице «ВКонтакте» признанной экстремистским материалом аудиозаписи. Он заплатит штраф в размере тысячи рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, пятого декабря текущего года петербуржец опубликовал на своей странице в соцсети аудиозапись, внесенную в федеральный список экстремистских материалов. С полным перечнем таких материалов можно ознакомиться на сайте Минюста.

Мужчина признал свою вину лишь частично, объяснив это тем, что добавил эту аудиозапись не для массового распространения, а просто потому что она ему понравилась.

Подсудимому придется заплатить 1000 рублей штрафа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители пришли к петербуржцу с обысками за пост во «ВКонтакте».