Резать и продавать: самые высокие зарплаты в Петербурге

В 2019 году средний размер зарплаты составил порядка 45 тысяч рублей, а самой высокооплачиваемой профессией оказался пластический хирург с доходами в 750-850 тысяч рублей. Правда в течение 2019 года были вакансии и поинтереснее, но они штучны: например зарплату от 500 тыс до 2,5 млн рублей предлагали техническому директору некой организации по торговле товаров народного потребления. Впрочем, «вилка» в два миллиона рублей вызывает серьезные сомнения в правдивости указанной цифры.

Аналитики HeadHunter Северо-Запад сделали рейтинг самых «дорогих» вакансий Петербурга 2019 года и предоставили его в распоряжение редакции Gazeta.spb.ru.

Традиционно больше всего платят в сфере высоких технологий, системной интеграции – почти 40% всех предложений о работе с высокими окладами в Петербурге сосредоточено в этих отраслях. На втором месте по уровню доходов в Петербурге в 2019 году также традиционно стали строители и работники сферы недвижимости с 15% вакансий в рейтинге зарплат. На третьем месте – торговля с 12% высокооплачиваемых вакансий.

Среди высоооплачиваемых позиций в Петербурге в 2019 году также встречались (2-6% в рейтинге вакансий) должности в сфере сельского хозяйства, автобизнеса, финансов, маркетинга и рекламы, медицины и фармацевтики.