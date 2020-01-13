На Боровой женщина начала рожать в гостях. Ребенок умер

На Боровой женщина начала рожать в гостях. Ребенок умер
Фото: pixabay

Гражданка Узбекистана госпитализирована, а тело малыша отправили в морг.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось на Боровой улице в Центральном районе еще несколько дней назад. Беременная 40-летняя гражданка Узбекистана пришла в гости к знакомым, когда у нее неожиданно начались преждевременные роды.

Женщине вызвали карету скорой помощи – врачи пытались помочь, но ребенок в итоге умер. Непонятно, что стало причиной его кончины. Роженицу госпитализировали, а тело малыша отправили в морг для установления обстоятельств смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России рекордно снизился уровень младенческой смертности. По данным вице-премьера, за период с января по ноябрь 2019 года умерло на 29 тысяч младенцев меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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На Боровой женщина начала рожать в гостях. Ребенок умер