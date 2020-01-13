Козловский забанил подписчицу из-за мема

Актеру не понравилась шутка из сериала «Даешь молодежь», которая снова набирает популярность в сети.

Актер Данила Козловский не стерпел шутки и решил заблокировать подписчицу. Об этом девушка рассказала в социальной сети, сообщает «СтарХит». Она написала под фотографией звезды известный мем «О май гардбл, Данила, ты что, крейзи». Фраза не понравилась Козловскому, поэтому фанатка отправилась в черный список.

Большинство признали, что шутка безобидная и девушка не заслужила «бана». Чтобы поддержать ее, люди начали писать под каждым снимком звезды оскорбившую его фразу. Есть и те, кто просит прекратить спам – они убеждены, что Козловский добрый и искренний человек, он не может никого обидеть.

Сам Козловский никак не комментирует происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским психологом найдена связь между интеллектом и увлеченностью мемами.