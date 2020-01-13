Land Rover сбил лошадь на Красносельском шоссе

Днем 13 января на Красносельском шоссе иномарка сбила лошадь.

Как сообщили свидетели произошедшего, Land Rover сбил лошадь рядом с остановкой общественного транспорта. От удара животное отбросило на обочину. О состоянии лошади не сообщается. Машина повредила переднюю часть.

«На Красносельском шоссе Рендж Ровер сбил лошадку. О состоянии животного неизвестно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.