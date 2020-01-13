«Минеры» вспомнили про школы в Петербурге

В Петербурге волна эвакуации дошла до школ. Минеры вновь направили свой интерес на учебные заведения. Напомним, сегодня также в очередной раз прошла эвакуация в районных судах Петербурга.

Вслед за районными судами эвакуировали около десяти школ. В частности эвакуация прошла в гимназии №405 на проспекте Наставников, школе №213 на Белградской улице, лицее №299 на проспекте Славы, а также в школа №605 на проспекте Просвещения.

Напомним, сегодня также в очередной раз прошла эвакуация в районных судах Петербурга. В частности, эвакуировали здания Василеостровского районного суда на Среднем проспекте В.О., Приморского районного суда на улице Савушкина и Сестрорецкого районного суда на улице Володарского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в очередной раз торгово-развлекательные центры Петербурга стали мишенью анонимных звонков с сообщениями о «минировании». Информация о двух инцидентах появилась в социальной сети «Вконтакте».