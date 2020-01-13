Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить за 15 минут в МФЦ Ленобласти

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Фото: Piaxbay

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Фото: Piaxbay

В любом МФЦ Ленобласти свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить за 15 минут. Данная услуга стала доступна с января нового года.

О доступности данной услуг в МФЦ Ленинградской и Московской областей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Раньше оформление свидетельства занимало пять дней, потому что документы передавались в органы ЗАГС.

В gazeta.spb.ru сообщали о том, что больше половины трудоустроенных жителей Петербурга не получили годовую премию в 2019 году. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы и подбора сотрудников Superjob.ru. Результаты опроса, в котором принимали участие трудоустроенные жители Санкт-Петербурга показали, что больше половины респондентов не получили новогоднюю премию в прошедшем году. Их число составило 65,13%.