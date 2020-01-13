Volkswagen подбил бампер Hyundai на Народного Ополчения

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Днем 13 января в Кировском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло на проспекте Народного Ополчения перед Ленинским проспектом. Проезжу часть перед регулируемым пешеходным переходом не поделили Volkswagen и Hyundai.

«Фольксваген позамял капот о бампер Соляриса на Народного Ополчения перед Ленинским проспектом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается. Машины получили незначительные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.