Volkswagen подбил бампер Hyundai на Народного Ополчения

Днем 13 января в Кировском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, ДТП произошло на проспекте Народного Ополчения перед Ленинским проспектом. Проезжу часть перед регулируемым пешеходным переходом не поделили Volkswagen и Hyundai.
«Фольксваген позамял капот о бампер Соляриса на Народного Ополчения перед Ленинским проспектом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
О пострадавших не сообщается. Машины получили незначительные повреждения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.