«Золотое кольцо» ответило на слухи о драке Кадышевой и Бабкиной

&#171;Золотое кольцо&#187; ответило на слухи о драке Кадышевой и Бабкиной
Народная артистка России Надежда Бабкина. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Представители народных артисток Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой опровергли слухи об их драке. О конфликте между певицами ранее рассказал шоумен Рустам Солнцев.

В Instagram он опубликовал отрывок из якобы книги Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!». Там приводилась цитата о драке между артистками на съемках «Новогоднего огонька». При этом такой книги не существует, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей певицы.

«Такой книги никогда не было», — сообщили в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».

Слухи о драке в «Золотом кольце» опровергли. В театре Надежды Бабкиной «Русская песня» информацию о конфликте между певицами также назвали фейком. Представители артистки подчеркнули, что Бабкина и Кадышева не могут позволить таких оскорблений в адрес друг друга.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина вышла в свет с возлюбленным Евгением.

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