Центр Петербурга покидают торговые точки

На центральных улицах Петербурга по итогам 2019 года выросло количество свободных торговых помещений. Эксперты называют тенденцию долгосрочной.

Показатель вакантности на торговых коридорах в центре города увеличилась на 3,4 процентных пункта — до 8,2%, пишет АБН со ссылкой на исследования международной консалтинговой компании Colliers International.

Антирейтинг возглавил Старо-Невский проспект, где пустует 13% торговых помещений. Для сравнения: по итогам 2018 года свободными там оставались 3% торговых точек. Показатели улицы за год ухудшились в более чем четыре раза.

Следом расположились Большой проспект П.С. с 10% и улица Рубинштейна с 8,4%.

«Причина очень проста — все перечисленные улицы проходят по высокому ценовому сегменту с точки зрения аренды помещений», — отметил председатель совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Торговые помещения на данных улицах остаются сравнительно дорогими. При этом реальные доходы населения и потребительская активность горожан сокращаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наиболее дорогие однокомнатные квартиры сдаются в аренду в Приморском районе.