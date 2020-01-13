Logan и джип встретились на пересечении Коломяжского и Королева

Вечером 13 января на пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Королева произошло ДТП с участием двух иномарок.

Проезжую часть не поделили Renault Logan и американский внедорожник.

«Логан при повороте налево с Коломяжского на Королёва не уступил дорогу американскому внедорожнику», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили очевидцы, водитель Renault Logan выехал на пересечение улиц, не предоставив преимущество джипу. В результате произошло ДТП. Информации о пострадавших не поступало.

В районе ДТП образовалась небольшая пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.