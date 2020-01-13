Городской суд Петербурга оставил в силе отмену итогов выборов в МО «Новоизмайловское»

Городской суд Петербурга оставил в силе отмену итогов выборов в МО &#171;Новоизмайловское&#187;
Суд впервые принял решение в пользу кандидатов-оппозиционеров. Фото: Baltphoto

Кандидаты в депутаты МО «Новоизмайловское» выступали за отмену пересчета голосов на прошедших муниципальных выборах. Сегодня горсуд Северной столицы утвердил эти изменения.

Таким образом, выйти из состава правления в округе Новоизмайловское придется двум «единороссам», Людмиле Павловой и Валерию Жилкину, и самовыдвиженке Анне Поцелуевой. В понедельник, 13 января, заседание по этому вопросу прошло в городском суде Петербурга.

Ранее итоги муниципальных выборов были обжалованы в Московском районном суде членом КПРФ Владимиром Локтевым и самовыдвиженцами Андреем Стариковым и Максимом Петровым. Они считают, что избирательная комиссия пересчитала голоса с многочисленными нарушениями, в результате чего места достались «единороссам».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Государственной думе выдвинули идею об уравнивании зарплат депутатов со средними по стране.

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