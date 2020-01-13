Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Картину продали на аукционе "Кристис" за рекордные $450 млн. Фото: Wikipedia

Картину продали на аукционе "Кристис" за рекордные $450 млн. Фото: Wikipedia

Американским ученым удалось разгадать загадку самой дорогой и одной из самых загадочных картин в истории: «Спасителя мира», Леонардо да Винчи.

Исследователи из Калифорнийского университета занялись тайной удивительного изображения прозрачной полой державы, которую на изображении держит в руке Иисус. О результатах работы ученых рассказывает научное издание MIT Technology Review.

Чтобы понять, как гениальному художнику удалось достичь гиперреалистичного эффекта, физики создали 3D-модель картины. Выяснилось, что одежда Христа не искажается сквозь державу, поскольку она представляет собой не сплошной шар, а тонкостенную сферу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рептилиям, оказывается, под силу различать оптические иллюзии. Такой способности также не лишены собаки, голуби и обезьяны.