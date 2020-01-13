Бывший муж Кристины Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Экс-супруг российской поп-звезды Кристины Орбакайте, 51-летний предприниматель Руслан Байсаров женился в третий раз. Его избранницей стала 18-летняя девушка из Чечни.

По слухам, торжественное событие состоялось еще в декабре прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас. О свадебной церемонии, прошедшей в канун Нового года, 30 декабря, рассказал «Московский комсомолец». По предварительной информации, новой женой бизнесмена стала 18-летняя девушка.

При этом подтвержденных данных, что невеста Байсарова из мира модельного бизнеса, нет. 18-летняя Аламат и 51-летний предприниматель связали себя узами брака по настоянию родителей девушки, отмечает издание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ансамбле «Золотое кольцо» опровергли слухи о конфликте между Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной, который якобы перешел в драку.