По распоряжению Беглова блокадники получат дополнительные выплаты

По распоряжению Беглова блокадники получат дополнительные выплаты
В понедельник, 13 января, на заседании Законодательного собрания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов определил порядок получения льгот.  Фото: Администрация Санкт-Петербурга

С января 2020 года для всех жителей Петербурга, кто хотя бы один день провел в блокадном Ленинграде, действует возможность получения дополнительных льгот.

Нововведение касается даже тех, кто не имеет статуса Жителя блокадного Ленинграда, и провел в городе хотя бы день. Сумма ежемесячной выплаты составит 3 тысячи рублей. На данный момент заявление на дополнительные выплаты подали 97 человек.

Градоначальник считает, что таким образом будет частично решен вопрос о льготах для детей войны. Отметим, что решение действует только для жителей Санкт-Петербурга, поскольку закон принят на городском уровне. Наличие инвалидности позволит получить от 5 до 10 тысяч рублей дополнительно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году Беглов планирует полностью решить проблему обманутых участников долевого строительства.

александр беглов блокада блокадники выплаты санкт-петербург смольный соцвыплаты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы задержали на месте преступления расклейщика рекламы интим-услуг
Захарова раскритиковала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от ...
В аэропорту Хельсинки один членов экипажа Finnair выпал из самолета
По распоряжению Беглова блокадники получат дополнительные выплаты
Инна Чурикова стала жертвой ограбления в Мадриде
Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь
Борис Ротенберг проиграл иск к четырем скандинавским банкам
Бывший муж Кристины Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни