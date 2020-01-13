По распоряжению Беглова блокадники получат дополнительные выплаты

С января 2020 года для всех жителей Петербурга, кто хотя бы один день провел в блокадном Ленинграде, действует возможность получения дополнительных льгот.

Нововведение касается даже тех, кто не имеет статуса Жителя блокадного Ленинграда, и провел в городе хотя бы день. Сумма ежемесячной выплаты составит 3 тысячи рублей. На данный момент заявление на дополнительные выплаты подали 97 человек.

Градоначальник считает, что таким образом будет частично решен вопрос о льготах для детей войны. Отметим, что решение действует только для жителей Санкт-Петербурга, поскольку закон принят на городском уровне. Наличие инвалидности позволит получить от 5 до 10 тысяч рублей дополнительно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году Беглов планирует полностью решить проблему обманутых участников долевого строительства.