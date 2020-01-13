В аэропорту Хельсинки один членов экипажа Finnair выпал из самолета

Член экипажа выпал через ту же дверь, которой воспользовались для выхода пассажиры самолета. Фото: pixabay.com

Член экипажа выпал через ту же дверь, которой воспользовались для выхода пассажиры самолета. Фото: pixabay.com

В аэропорту Хельсинки-Вантаа один из членов экипажа самолета финской авиакомпании Finnair выпал из Airbus A320. Инцидент произошел в то время, когда лайнер находился на стоянке.

Несчастный случай произошел в понедельник, 13 января. Об этом сообщил Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES в своем официальном twitter-аккаунте. Центр инициировал расследование происшествия, поскольку выпавший член экипажа получил травмы.

К счастью, в момент, когда произошел инцидент, самолет находился на земле, отправившись на стоянку после приземления. Мужчина выпал прямо на взлетную полосу, после того как пассажиры отправились в аэропорт на автобусе. Детальная информация о личности пострадавшего пока неизвестна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково массово задержали вылеты самолетов.