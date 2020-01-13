Уроженка Москвы вышла замуж за датского изобретателя-убийцу

Свадьба стала показательной художественной акцией. Хотя сама Йенни отказалась комментировать свою личную жизнь. Фото: pixabay.com

Свадьба стала показательной художественной акцией. Хотя сама Йенни отказалась комментировать свою личную жизнь. Фото: pixabay.com

Йенни Курпин, проживающая в Финляндии и родившаяся в столице России, связала себя узами брака с датским изобретателем Петером Мадсеном, отбывающим пожизненное заключение за жестокое убийство журналистки.

Свой поступок девушка позиционирует как художественную акцию, объясняет датское издание В. Т. Таким образом Курпин рассчитывает прекратить навешивание феминистским сообществом ярлыков на женщин, контактирующих с мужчинами, убившими женщин.

Какие отношения на самом деле связывают преступника и Йенни Курпин, неизвестно, однако девушка навещала его в тюрьме. Напомним, весной 2018 года Петер Мадсен убил и расчленил журналистку Ким Вааль. Причины жестокого убийства остались неизвестными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга задержали молодого человека, расклеивающего объявления о предоставлении интим-услуг.