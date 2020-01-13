Петербуржцы задержали на месте преступления расклейщика рекламы интим-услуг

Некоторые комментаторы встали на защиту молодого человека, объяснив, что он "просто зарабатывает на жизнь", а разбираться нужно с "заказчиками" рекламы. Фото: vk.com/spb_today

Некоторые комментаторы встали на защиту молодого человека, объяснив, что он "просто зарабатывает на жизнь", а разбираться нужно с "заказчиками" рекламы. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы задержали молодого человека, расклеивающего объявления с телефонными номерами проституток, возле станции метро «Улица Дыбенко».

О происходящем среди бела дня хулиганстве рассказал житель Северной столицы 13 января в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам автора публикации, его внимание привлекли пожилые женщины, ругающиеся с молодым человеком.

Выяснилось, что нарушитель расклеивал объявления, предлагающие услуги женщин легкого поведения. Расклейщика попытались заставить снять непристойную рекламу, однако он содрал лишь часть бумажек, остальное пришлось снимать пенсионеркам. При этом злоумышленник пытался дозвониться некоему «начальнику охраны». Автор поста возмутился, что «эту гадость» безнаказанно расклеивают, не стесняясь дневного времени, женщин и детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге автомобилист, разозлившись на сломанные светофоры, начал сам регулировать движение транспорта.