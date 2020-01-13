На Троицком мосту три автомобиля попали в серьезное ДТП

В центре Северной столицы, на Троицком мосту, произошло сильное столкновение трех легковых автомобилей. Предположительно, виновник аварии был пьян.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером понедельника, 13 января. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На прикрепленных к записи фотоснимках заметно, что одна из легковушек сильно пострадала.

Автор поста отмечает, что виновник ДТП, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Достоверной информации о состоянии участников столкновения нет. На месте работают сотрудники дорожно-постовой службы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о столкновении легковушки и внедорожника на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Королева. К счастью, обошлось без пострадавших.