АвтоВАЗ назвал самую популярную модель авто в 2019 году

Производитель опубликовал коммерческие итоги ушедшего года. Так, в течение прошлого года отечественный автоконцерн продал 362 356 автомобилей LADA.

Кроме того, за 2019 год «АвтоВАЗ» расширил свою долю на рынке до рекордного показателя в 20,6%. Такие показатели, в том числе, обусловлены общим снижением продаж автомобилей на территории России. «АвтоВАЗ» упомянул и о модели, которая пользуется наибольшим спросом — ей оказалась LADA Granta.

За год одна из самых бюджетных моделей приобрели почти 136 тысяч покупателей. Результаты суммируются с «внедорожным» и «драйверским» вариантом классической LADA Granta, LADA Granta Cross и LADA Granta Drive Active, соответственно. Второе и третье место получили LADA Vesta и LADA Largus.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России резко поднялись цены на автомобили.