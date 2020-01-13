АвтоВАЗ назвал самую популярную модель авто в 2019 году

АвтоВАЗ назвал самую популярную модель авто в 2019 году
LADA Granta выпускается с 2011 года. Фото: Wikipedia

Производитель опубликовал коммерческие итоги ушедшего года. Так, в течение прошлого года отечественный автоконцерн продал 362 356 автомобилей LADA.

Кроме того, за 2019 год «АвтоВАЗ» расширил свою долю на рынке до рекордного показателя в 20,6%. Такие показатели, в том числе, обусловлены общим снижением продаж автомобилей на территории России. «АвтоВАЗ» упомянул и о модели, которая пользуется наибольшим спросом — ей оказалась LADA Granta.

За год одна из самых бюджетных моделей приобрели почти 136 тысяч покупателей. Результаты суммируются с «внедорожным» и «драйверским» вариантом классической LADA Granta, LADA Granta Cross и LADA Granta Drive Active, соответственно. Второе и третье место получили LADA Vesta и LADA Largus.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России резко поднялись цены на автомобили.

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