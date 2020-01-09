В России произошел резкий скачок цен на автомобили

В России произошло массовое повышение цен на автомобили от производителей. Речь идет об авто как отечественного, так и иностранного производства.

Как сообщает «Коммерсант», по словам представителей автодилеров, рост цен на иномарки произошел в основном из-за повышения утилизационного сбора на 110%. Несмотря на то, что отечественным предпринимателям сбор компенсируют, машины российского производства также подорожали.

К примеру, автомобили марки LADA выросли в цене на 2-3%: теперь Vesta стоит на 15-23 тыс. рублей дороже, а Granta — на 11-15 тыс. рублей. Представители производителя объясняют это установкой в автомобили системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и ситуацией в экономике в целом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что узбекский бренд Ravon намерен составить конкуренцию Lada.