Узбекский бренд Ravon намерен составить конкуренцию Lada

Узбекское автопредприятие «Узавтосаноат» намерен выпустить бюджетный автомобиль, который должен составить конкуренцию российской Lada на территории СНГ.

Как сообщает агентство Podrobno, ссылаясь на топ-менеджера компании Шухрата Мирсамукова, в новом автомобиле появятся такие дополнительные опции, как круиз- и климат-контроль, мультимедийная система. Предполагается, что он превзойдет конкурентов благодаря своему дизайну и техническим характеристикам.

Мирсамуков считает, что бюджетность автомобиля (от 10 до 15 тысяч долларов) сможет «переломить ситуацию на рынке стран бывшего СССР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 2020 года вступают в силу новые правила регистрации авто.