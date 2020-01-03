С 2020 года вступают в силу новые правила регистрации авто

С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей. Теперь постановкой машин на учет смогут заниматься автодилеры, которые находятся в специальном реестре.

Данную процедуру можно сделать не только в салоне, но и в ГИБДД. Предполагают, что стоимость регистрации у автодилеров не будет превышать 500 рублей.

В ГИБДД через портал госуслуг сообщать данные будут специально обученные сотрудники автосалона.

Также владельцу машины будут выдавать номера с кодом того региона, в котором он прописан. Код на номерах не будет зависеть от места регистрации авто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у пассажиров поезда «Аллегро» могут возникнуть затруднения в пользовании новыми электронными визами. Такое предположение огласило в своем Twitter Генеральное консульство Финляндии в Северной столице.