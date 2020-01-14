В небе над Лос-Анджелесом заметили НЛО в форме сигары

В небе над горами Лос-Анджелеса очевидец запечатлел неопознанный летающий объект (НЛО) в форме сигары. Как он парил в воздухе, запечатлено на видео.

В видеоролике, опубликованном на YouTube 8 января, НЛО, по-видимому, скрывается в калифорнийской горной цепи. На видео запечатлен длинный сигарообразный объект, который, кажется, летит задом наперед. Оператор, Роберт Нуньес, приближает изображение в надежде определить, что это такое. Однако это ему не удается: объект медленно приближается к вершине горы, а затем исчезает из поля зрения.

Один из комментаторов восторженно отметил: «Это невероятные кадры, одни из лучших, которые я когда-либо видел». Второй оказался настроен более серьезно: «Мы все знаем, что это не самолет или дирижабль». В то время как другой человек спросил, было ли это «стадо гусей». Многие просто считают, что объект был спутником или даже фальсифицированной записью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти, неподалеку от Янино, автомобилисты нашли «знаки НЛО».