Знаки у поселка Янино-1 предупреждают водителей об НЛО

Пользователе соцсетей насмешили перевернутые дорожные знаки.

Фотографии опубликовали сегодня, 18 ноября, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дежурный по Ленобласти». Автомобилист поделились необычными дорожными знаками, которые раньше предупреждали о наличии «лежачего полицейского», а теперь – о наличии где-то поблизости неопознанного летающего объекта. Некоторые также отметили, что знаки можно назвать «стоячим полицейским» или даже «висячим».

Пока непонятно, перевернут ли знаки и как скоро. А пока петербуржцы и ленинградцы вовсю искрометно шутят по этому поводу в интернете.

«Это чтоб притормаживали на перевёрнутых машинах?»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Соснового Бора радуются демонтажу лежачих полицейских. Изменения поспособствуют разгрузке движения транспортного потока, что позитивно скажется на возникновении пробок.