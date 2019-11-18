Знаки у поселка Янино-1 предупреждают водителей об НЛО

Знаки у поселка Янино-1 предупреждают водителей об НЛО
Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Пользователе соцсетей насмешили перевернутые дорожные знаки.

Фотографии опубликовали сегодня, 18 ноября, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дежурный по Ленобласти». Автомобилист поделились необычными дорожными знаками, которые раньше предупреждали о наличии «лежачего полицейского», а теперь – о наличии где-то поблизости неопознанного летающего объекта. Некоторые также отметили, что знаки можно назвать «стоячим полицейским» или даже «висячим».

Пока непонятно, перевернут ли знаки и как скоро. А пока петербуржцы и ленинградцы вовсю искрометно шутят по этому поводу в интернете.

«Это чтоб притормаживали на перевёрнутых машинах?»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Соснового Бора радуются демонтажу лежачих полицейских. Изменения поспособствуют разгрузке движения транспортного потока, что позитивно скажется на возникновении пробок.

дорожный знак янино-1
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Знаки у поселка Янино-1 предупреждают водителей об НЛО
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