Жители Соснового Бора радуются демонтажу лежачих полицейских

Изменения обрадовали и автомобилистов, и ГИБДД, Фото: https://vk.com/grazhdanesb

Изменения обрадовали и автомобилистов, и ГИБДД, Фото: https://vk.com/grazhdanesb

Дорожные службы начали демонтировать лежачих полицейских на Копорском шоссе, что порадовало как автомобилистов Соснового Бора, так и администрацию города.

О работах, проводимых дорожными службами, рассказали очевидцы в сообществе «Граждане города Сосновый Бор» во вторник, 8 октября. Опасные для автомобилей элементы принудительного снижения скорости заменили шумовыми полосами. Изменения поспособствуют разгрузке движения транспортного потока, что позитивно скажется на возникновении пробок.

В комментариях к публикации интернет-пользователи, владеющие машинами, с радостью поддержали инициативу. Они выражают надежду, что положительные изменения на этом участке шоссе приведут к демонтажу лежачих полицейских и в других районах города.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о появлении в Приморском парке Соснового бора новой прогулочной дорожки.