В Приморском парке Соснового Бора появится новая дорожка для пешеходов

Строители работают над созданием пешеходной и велодорожки, а также музыкальной площадки в Приморском парке города Сосновый Бор в Ленобласти.
Работы по благоустройству в Приморском парке начались вдоль реки Глуховка по пути от нового волейбольного центра в сторону сквера имени Александрова. Стволы сосен в парке надежно защищены досками от возможных повреждений.
Дорожка, связывающая выход в город со стороны сквера с проходом на территорию благоустроенного пляжа, будет завершена в этом году. Все работы по строительству объектов в парке завершатся в следующем году.
Ранее GazetaSPb сообщала, что на маршрут Петербург — Сосновый Бор добавили 22 автобуса.
На маршруты 401 и 402 между городом Сосновый Бор в Ленинградской области и Санкт-Петербургом начнут курсировать 22 дополнительных автобуса большого класса.