В Приморском парке Соснового Бора появится новая дорожка для пешеходов

В Приморском парке Соснового Бора появится новая дорожка для пешеходов
Все работы по строительству объектов в парке завершатся в следующем году. Фото: unsplash

Строители работают над созданием пешеходной и велодорожки, а также музыкальной площадки в Приморском парке города Сосновый Бор в Ленобласти.

Работы по благоустройству в Приморском парке начались вдоль реки Глуховка по пути от нового волейбольного центра в сторону сквера имени Александрова. Стволы сосен в парке надежно защищены досками от возможных повреждений.

Дорожка, связывающая выход в город со стороны сквера с проходом на территорию благоустроенного пляжа, будет завершена в этом году. Все работы по строительству объектов в парке завершатся в следующем году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на маршрут Петербург — Сосновый Бор добавили 22 автобуса.

На маршруты 401 и 402 между городом Сосновый Бор в Ленинградской области и Санкт-Петербургом начнут курсировать 22 дополнительных автобуса большого класса.

благоустройство дорожка приморский парк сосновый бор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рейс из Пулково в Анталью задерживают уже на 12 часов
Новым директором ФСИН стал Александр Калашников
Петербургских дачников в Никольском заблокировали за 32 незаконных съезда к ...
Петербургский метрополитен перешел под контроль комитета по транспорту
Совершаева поздравила Арбитражный суд с переездом в новое здание
За сбыт сильнодействующих веществ петербуржец пойдет под суд
В Петербурге водитель сбил пожилого велосипедиста и скрылся
Названо имя самого кровожадного маньяка в истории США