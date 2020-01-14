Задержаны мужчины, избившие и ранившие женщину на Коллонтай

В Невском районе Петербурга задержали двух мужчин 1970 и 1975 годов рождения. Их подозревают в разбойном нападении на женщину.

В полицию Невского района 13 января обратилась 42-летняя женщина. Она сообщила, что вечером 30 декабря подверглась нападению на улице Коллонтай.

Со слов заявительницы, малоизвестные мужчины избили её руками и ногами и ударили ножом в левую ягодицу. После чего отобрали у неё сумку с 11 тыс. 500 рублями и скрылись, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемых 13 января на улице Коллонтай. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчин, подозреваемых в нападении на таксиста. Как полагают правоохранители, они, применив физическую силу, отобрали у водителя автомобиль Kia Rio стоимостью 700 тыс. рублей.