Контрабандисты антиквариата получили в Петербурге условный срок

Василеостровский районный суд Петербурга вынес решение по делу о контрабанде антиквариата. Обвиняемые в крупном размере перевезли через таможенную границу культурные ценности.

Фигурантами дела проходят Денис Власов, Ирина Бондарь и генеральный директор ООО «Брокант» Олег Виноградов.

Денис Власов приговорен к 4 годам лишения свободы условно со штрафом 150 тыс рублей, Ирине Бондарь назначены 3 года условно. Дело Виноградова выделено в отдельное производство.

«Культурные ценности обращены судом в доход государства», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Власов и Бондарь с июля по сентябрь 2014 года незаконно переместили через границу с Финляндией, Беларусью и Казахстаном предметы антиквариата на сумму более 340 тыс. рублей. Закупали фигуранты в основном предметы мебели, картины и иконы.

Реализация антиквариата велась через ООО «Брокант». Объявления о продаже размещались на сайте Avito и в сообществе «Антиквариат в СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пресекли деятельность преступной группы, организовывавшей незаконный ввоз в Россию европейского антиквариата.