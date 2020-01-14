Водитель, погибший во время погони ДПС в Красном селе, оказался мигрантом

ДТП в Красном селе. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

ДТП в Красном селе. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В ночь на 14 января в Красносельском районе Петербурга скончался водитель Daewoo Nexia. Мужчина пытался скрыться от наряда ДПС, не справился с управлением и врезался в забор.

Как сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 2:40 ночи. В поселке Ропша наряд ДПС заметил Daewoo Nexia. Автомобиль ехал с нарушениями правил дорожного движения.

Водитель на требования об остановке не отреагировал и двинулся в сторону Красного села. Уходя от преследования, он врезался в забор у дома 37 по улице Свободы. После чего автомобиль совершил столкновение с домом и загорелся. Водитель скончался.

«На месте происшествия обнаружены документы на имя 30-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, находившегося на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области без регистрации», — уточнили в УГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее очевидцы опубликовали снимки с места ДТП в Красном селе.