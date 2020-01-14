ГК «Медси» выкупила филиал клиники «Семейный доктор» в Петербурге

Сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», приобрела петербургский филиал сети «Семейный доктор» (ООО «Клиника на Петроградской стороне»).

Как пояснила президент ГК «Медси» Елена Брусилова, Петербурга — один из приоритетных городов присутствия для компании.

«Покупка Клиники на Петроградской стороне – это расширение амбулаторного звена и шаг к созданию региональной сети», — приводит её слова АБН.

Сумма сделки не раскрывается.

Сеть «Семейный доктор» открыла точку в Петроградском районе в 2015 году. Клиника оказывает полный спектр поликлинических услуг для взрослых и детей. Общая её площадь составляет порядка 1,5 тыс. кв. метров. В учреждении работает более 100 врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпорация АФК «Система» может открыть в Петербурге пятизвездочный отель. Разместить его планируется на Итальянской улице, 8А вместо офиса МТС.