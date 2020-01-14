В России выросли цены на сигареты

Крупные табачные компании повысили максимальные розничные цены на сигареты в России. Данные приведены в реестре цен на табачные изделия Федеральной налоговой службы (ФНС).

Стоимость сигарет выросла с октября 2019 года по январь 2020 года, пишет РИА Новости. Представители рынка подорожание объясняют ежегодным ростом ставок акцизов на табачную продукцию.

Так, например, сигареты компании «Донской табак», входящей в Japan Tobacco International, подорожали после Нового года на 3,5% или шесть рублей. Аналогичное повышение цен произвела компания Imperial Tobacco.

«Рост максимальной розничной цены для большинства наших марок с декабря 2019 по январь 2020 года составил шесть рублей», — рассказала директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Как отмечают в «БАТ Россия» (российская структура British American Tobacco), российские потребители чувствительно реагируют на изменения цен. Когда стоимость сигарет растет быстрее доходов населения, они, как правило, переключаются на более доступный вариант — контрафакт.

Ранее ученые рассказали о вреде одновременного курения обычных и электронных сигарет.