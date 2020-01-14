Иномарка осталась без зеркала после ДТП с маршруткой на Типанова

Вечером 14 января на пересечении улицы Типанова и Демонстрационного проезда легковушка произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

«На перекрёстке Типанова и Демонстрационного проезда, маршрутчик оторвал девушке зеркало, кому то звонят и ждут… Пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Вероятно, водитель маршрутки не рассчитал расстояние и проехал слишком близко к иномарке, и в итоге оторвал ей зеркало.

Участники ДТП спровоцировали пробку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.