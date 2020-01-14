Комитет по благоустройству Петербурга покажет зимнюю уборку без снега

В Северной столице комитет по благоустройству намерен продемонстрировать, как производится уборка в городе при отсутствии снега

Для данной цели планируется организовать тур «по уборке улиц в бесснежную зиму». Как сообщили в пресс-службе администрации главы Петербурга, мероприятие состоится в четверг, 16 января, в два часа дня

Главная цель тура — демонстрация результатов деятельности предприятия по благоустройству города в указанный период при отсутствии осадков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ребенке, который проехал по улицам Петербурга. Маленького водителя заметили другие участники движения.