Комитет по благоустройству Петербурга покажет зимнюю уборку без снега

Комитет по благоустройству Петербурга покажет зимнюю уборку без снега
В городе продемонстрируют уборку улиц. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице комитет по благоустройству намерен продемонстрировать, как производится уборка в городе при отсутствии снега

Для данной цели планируется организовать тур «по уборке улиц в бесснежную зиму». Как сообщили в пресс-службе администрации главы Петербурга, мероприятие состоится в четверг, 16 января, в два часа дня

Главная цель тура — демонстрация результатов деятельности предприятия по благоустройству города в указанный период при отсутствии осадков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ребенке, который проехал по улицам Петербурга. Маленького водителя заметили другие участники движения.

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Комитет по благоустройству Петербурга покажет зимнюю уборку без снега
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