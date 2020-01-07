Ребенок на Mazda промчался по улице Кораблестроителей

Ребенок на Mazda промчался по улице Кораблестроителей
Водитель посадил ребенка на колени. Фото: vk.com/spb_today

На дорогах Петербурга заметили иномарку, за рулем которой находился ребенок. Mazda с маленьким водителем ехала по Васильевскому острову.

Обо всем стало известно сегодня, 7 января. Очевидцы поделились кадрами, на которых видно, что в машине находятся ребенок и мужчина.

«Водитель ехал с грудным ребенком на коленях», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подписчики предположили, что в машине находится горе-отец ребенка. Опасный случай возмутил петербуржцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП с Мурино. Пешехода сбили рядом с автобусной остановкой.

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