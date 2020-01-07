В Мурино насмерть сбили пешехода

В городе Мурино Ленобласти произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, от наезда транспортного средства скончался пешеход.

Все произошло сегодня, 7 января, у магазина «Метизы». На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что пешехода сбили у автобусной остановки. Машины до сих пор стоят на месте аварии, отмечают местные жители.

Пользовали соцсети «ВКонтакте» также уточнили, что на участке затруднен проезд.

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