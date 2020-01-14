Петербуржца, напавшего на брокеров с топором, освободили из-под стражи

Московский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю, который напал с топором на сотрудников брокерской организации.

По данным следствия, Александр Скрипкин с октября 2018 по 30 июля прошлого года предоставил свои деньги неустановленным сотрудникам ООО «БКС» для проведения различных торговых операций. Однако свою работу они не выполняли, а только заявляли о необходимости внесения дополнительных денег. В результате Скрипкин лишился вложений.

Из-за противоправного поведения сотрудников у Скрипкина возникло сильное душевное волнение. Желая отомстить, он 30 июля 2019 года, находясь в офисе ООО «БКС», в ходе общения с потерпевшими, находясь в состоянии аффекта, нанес одному потерпевшему не менее одного удара топором в голову. Второму мужчина нанёс не менее двух ударов топором по телу, причинив вред средней тяжести. Третьему — не менее одного удара топором, причинив тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в результате судебного заседания Скрипкина признали виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении. Но так как свой срок он отсидел в СИЗО, его освободили в зале суда.

Потерпевшие на строгом наказании не настаивали. Сообщили суду, что претензий к Скрипкину не имеют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что 48-летний мужчина обвинялся в покушении на убийство двух или более лиц в состоянии аффекта.