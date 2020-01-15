Ночью на Шлиссельбургском шоссе загорелся сарай

Ночью в среду, 15 января, на Шлиссельбургском шоссе начался пожар: загорелся деревянный сарай, сообщили в главке МЧС по Петербургу.

Пожар начался на Шлиссельбургском шоссе, 299, в Колпинском районе Северной столицы. Там сгорел дощатый сарай размером 3 на 6 метров. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в три часа ночи. С огнем справились спустя час с лишним — в 4:19.

Ликвидацией пожара занимались десять огнеборцев личного состава экстренной спасательной службы МЧС. После того, как гараж потушили, он был разобран спасателями.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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