Ночью на Шлиссельбургском шоссе загорелся сарай

Ночью на Шлиссельбургском шоссе загорелся сарай
Пожарные ликвидировали огонь. Фото: Pixabay

Ночью в среду, 15 января, на Шлиссельбургском шоссе начался пожар: загорелся деревянный сарай, сообщили в главке МЧС по Петербургу.

Пожар начался на Шлиссельбургском шоссе, 299, в Колпинском районе Северной столицы. Там сгорел дощатый сарай размером 3 на 6 метров. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в три часа ночи. С огнем справились спустя час с лишним — в 4:19.

Ликвидацией пожара занимались десять огнеборцев личного состава экстренной спасательной службы МЧС. После того, как гараж потушили, он был разобран спасателями.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Спасатели потушили частный дом в деревне Малое Карлино.

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