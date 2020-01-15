Дворцовая и Невский чаще всего попадали на фотографии петербуржцев во время праздников

Дворцовая и Невский чаще всего попадали на фотографии петербуржцев во время праздников
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Жители Северной столицы во время новогодних праздников чаще всего фотографировали Невский проспект и Дворцовую площадь в центре города.

Согласно исследованию, проведенному Облаком Mail.ru, в это время в российской столице чаще всего фотографировали Красную площадь, а также проспект Мира и его окрестности.

В Волгограде это были проспекты Ленина и Университетский, в Воронеже — улица Адмирала Чурсина и площадь Ленина, а в Екатеринбурге — улица Малышева и проспект Ленина. Новогодние фотографии в Ростове-на-Дону чаще всего делали на проспектах Королева и Михаила Нагибина,

В Самаре же это были бульвар Ивана Финютина и Московское шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга поделились фотографиями лунного затмения .

исследование новогодние праздники новости спб фотографии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дворцовая и Невский чаще всего попадали на фотографии петербуржцев во время ...
Ночью на Шлиссельбургском шоссе загорелся сарай
Кудрин оценил масштабы воровства из бюджета России
Мать из Воронежа выбросила младенца из купе поезда Симферополь — Москва
В России обещают рост реальных зарплат в 2020 году
Дети пострадали от сброса топлива на начальную школу в Калифорнии
Кудрин рассказал, как бороться с бедностью в России
«Семья» и Spar не могут покинуть помещения из-за долгов