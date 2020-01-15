Дворцовая и Невский чаще всего попадали на фотографии петербуржцев во время праздников

Жители Северной столицы во время новогодних праздников чаще всего фотографировали Невский проспект и Дворцовую площадь в центре города.

Согласно исследованию, проведенному Облаком Mail.ru, в это время в российской столице чаще всего фотографировали Красную площадь, а также проспект Мира и его окрестности.

В Волгограде это были проспекты Ленина и Университетский, в Воронеже — улица Адмирала Чурсина и площадь Ленина, а в Екатеринбурге — улица Малышева и проспект Ленина. Новогодние фотографии в Ростове-на-Дону чаще всего делали на проспектах Королева и Михаила Нагибина,

В Самаре же это были бульвар Ивана Финютина и Московское шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга поделились фотографиями лунного затмения .