Напавшего на брокеров с топором жителя Петербурга освободили из зала суда

Напавшего на брокеров с топором жителя Петербурга освободили из зала суда
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге Московский районный суд признал виновным Александра С. и приговорил его 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Его освободили в зале суда по отбытию наказания.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, осенью 2018 года петербуржец предоставлял свои сбережения сотрудникам ООО «БКС» для проведения торговых операций спекулятивного характера до конца июля 2019 года. Однако, своего заработка Александр так и не увидел. Для получения прибыли брокеры просили дополнительно внести деньги.

Это привело к тому, что мужчина лишился всех своих денег и пришел в офис организации с целью отомстить. Там он начал бить топором троих сотрудников ООО «БКС». Один из них не получил травм, второй отделался повреждения средней тяжести, а третьего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Признавшего вину петербуржца приговорили к лишению свободы в колонии-поселении сроком на 1 год. Его освободили в зале суда в связи с отбытием наказания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина избил соседа топором.

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