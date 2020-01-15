Минувшей ночью в Неве поднялась вода

Ночью в среду, 15 января, в реке Нева был зафиксирован подъем воды. Уровень воды поднялся до отметки у Горного института в 105 сантиметров. Это произошло в половину шестого утра.

Как сообщается на сайте Комплекса защитных сооружений Петербурга, отметка в 105 сантиметров в два раза превышает отметку, которая была зафиксирована днем ранее. Позже вода начала уходить — уже в половину седьмого уровень воды составил 95 сантиметров.

Стоит отметить, что критической ситуацией считается уровень воды более 161 сантиметра. Последнее наводнение произошло в конце декабря минувшего года в Сестрорецке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парк Дубки в Сестрорецке также затопило и в октябре.